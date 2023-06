We sprongen op de fiets en ontdekten meer dan voldoende bezienswaardigheden voor een leuke tocht. — © Raymond Lemmens

Ambiorix, het Gallo-Romeins Museum, de antiek- en brocantemarkt … In weetjesvragen over Tongeren zal je doorgaans deze highlights aantreffen, maar ook de omringende dorpen hebben een en ander te bieden. We sprongen op de fiets en ontdekten meer dan voldoende bezienswaardigheden voor een leuke tocht.