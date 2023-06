Man heeft vliegtuig helemaal voor zich alleen door enorme vertragingen en bouwt feestje met de crew

Ooit al eens alleen op een vliegtuig gezeten? Phil Springer uit North Carolina alvast wel. De vlucht van Oklahoma naar zijn thuisstaat liep helse vertragingen op door onderhoudsproblemen en passagiers moesten bijna 18 uur wachten tot het was verholpen. Maar al snel bleek dat Phil de enige was die geen alternatieve vlucht had genomen. Hij werd als een echte VIP ontvangen door het personeel en mocht doorheen de vlucht alles doen wat zijn hart begeerde. “We maakten er een feestje van”, staat er op TikTok te lezen.