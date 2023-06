Een reuzegroot standbeeld en een fotoshoot in lingerie: voetbalster Alex Morgan is helemaal klaar voor het WK

Een 6 meter hoog standbeeld van de Amerikaanse voetbalster Alex Morgan tourt de komende tijd door de Verenigde Staten. De 375 kilo zware kunststof sculptuur dient ter promotie van het komende WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland, waar de VS zijn wereldtitel verdedigt.

Morgan, de populaire spits van het nationale elftal, is in het beeld gedrapeerd in de Amerikaanse vlag en poseert als het Vrijheidsbeeld in New York.

Het idee voor het metershoge standbeeld is afkomstig van Fox Sports, dat de wedstrijden van het WK uitzendt. ”Telkens wanneer we het plan bespraken, werd het standbeeld groter”, zegt directeur marketing Robert Gottlieb van Fox Sports. “En elke keer dat we het groter maakten, nam het gewicht toe, de hoeveelheid materialen, de hoeveelheid werklui en ook het transport. We moeten dit nu door het hele land vervoeren, dus moesten we containers op maat maken.”

Het standbeeld maakt tijdens de tournee in elk geval een stop tijdens de All Star Game van de Major League Baseball in Seattle en op de Gold Cup. Het WK voor vrouwen begint op 20 juli.

Tussendoor verscheen Morgan - de mama van Charlie (3) - voor de lens van Calvin Klein. Het modemerk lanceerde een nieuwe lingerielijn en de Amerikaanse voetbalster is een van de gezichten. Idem voor de Engelse Chloe Kelly.

