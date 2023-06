“Russische generaal was op de hoogte dat Wagner-baas Prigozjin opstand plande”

De Russische generaal Sergej Soerovikin zou op voorhand op de hoogte zijn geweest van de plannen van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin om tegen de Russische legerleiding in opstand te komen. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times op gezag van Amerikaanse functionarissen, die zich anoniem hebben uitgesproken over inlichtingen.

De krant merkt op dat Amerikaanse functionarissen belang hebben bij het geven van informatie die de positie van Soerovikin ondermijnt. Zij beschouwen hem immers als een meer competente en meedogenloze bevelvoerder dan andere commandanten. Zou hij verwijderd worden, zou dat Oekraïne ten goede komen, klinkt het.

Soerovikin was van november tot januari de bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne. Generaal Valeri Gerasimov, de stafchef van het Russische leger, volgde hem begin dit jaar op. Soerovikin deed afgelopen weekend nog een oproep aan de Wagner-commandanten en -strijders om de opstand te stoppen.

Hooggeplaatste Amerikaanse officials suggereren dat een alliantie tussen de generaal en Prigozjin, zou kunnen verklaren waarom de Wagnerbaas nog in leven is, aldus The New York Times. Hij en zijn huurlingen veroverden immers een belangrijke militaire site en trokken gewapend op naar Moskou. De functionarissen proberen nu te weten te komen of de generaal Prigozjin had geholpen bij het plannen van zijn opstand.

Volgens Amerikaanse functionarissen zijn er aanwijzingen dat mogelijk andere Russische generaals de poging van Prigozjin steunden om het leiderschap van het defensieministerie met geweld te veranderen. De Wagnerbaas moet volgens ingewijden hebben gemeend dat hij voldoende steun had van machtige figuren, anders zou hij niet zijn begonnen aan de risicovolle muiterij. Hij lijkt onder meer te hebben gerekend op hulp vanuit het leger.

De bronnen van The New York Times benadrukken dat de westerse landen nog geen volledig beeld hebben van wat er precies is gebeurd afgelopen weekend.