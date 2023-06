Hasselt

Van alle sigaretten die vorig jaar in ons land werden opgestoken is bijna één op tien namaak of smokkelwaar. De consumptie van illegale sigaretten is in 2022 zo meer dan verdubbeld. “Die illegale handel floreert voornamelijk op Facebook”, zegt Ellen Thewissen, Illicit Trade Prevention Manager van tabaksfabrikant Philip Morris Benelux.