Rellen in Parijse voorstad nadat agent 17-jarige jongen doodschiet bij verkeerscontrole: “Haat tegenover politie is nog versterkt”

De feiten deden zich voor rond 8.15 uur dinsdagochtend in de buurt van het station Nanterre-Préfecture. Politieagenten doen een gele Mercedes, die gehuurd zou zijn, stoppen voor een controle nadat ze hadden vastgesteld dat er sprake was van meerdere inbreuken op de wegcode. De jongeman achter het stuur vertraagt en laat blijken dat hij wil stoppen, waarna hij toch opnieuw aan hoge snelheid vertrekt. Een agent loste daarna een schot.

Volgens de politie gebruikte de agent zijn dienstwapen omdat de auto op hem inreed. Op videobeelden die op sociale media werden verspreid, is te zien hoe de agent die het schot lost, niet voor het voertuig staat, maar aan de linkerdeur.

De gele auto kwam een tiental meter verder tot stilstand nadat die tegen een paal botste. De jonge bestuurder, de zeventienjarige Nahel M., stierf niet veel later aan zijn verwondingen. De familie van het slachtoffer diende ondertussen een klacht in bij het gerecht.

Vermoeden van onschuld

“Ik sta versteld van deze actie”, zei de prefect van de Parijse politie woensdagochtend aan Le Parisien. “Er is een eerste weigering om te gehoorzamen en vervolgens een controle waarbij het schot wordt afgevuurd. Het onderzoek moet meer licht werpen op de omstandigheden van deze controle, wat er net daarvoor gebeurde en wat er in de auto gebeurde. Het vermoeden van onschuld moet worden gerespecteerd. Als er sprake is van een fout, zal er een sanctie volgen.”

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Justice for Nahel

De dood van Nahel M. wekt op sociale media veel woede op. Dinsdagavond verzamelden buurtbewoners zich voor het lokale politiekantoor en riepen ze “Justice for Nahel.” “We hadden al een zekere haat tegen de politie, en dit versterkt die alleen maar. We voelen woede en onbegrip. Wat er met Nahel is gebeurd, was buiten proporties, het maakt me woedend”, vertelt Yanis, een twintiger, aan Le Parisien.

In de wijk Vieux-Pont liepen de spanningen verder op en geraakten de inwoners slaags met de politie. Er werd met bommetjes gegooid en straatmeubilair werd in brand gestoken. Dat geweld breidde zich ook uit naar andere buurten. “In bijna elke woonwijk in Nanterre staan vuilnisbakken in lichterlaaie”, klaagde een politieagent dinsdagavond.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

De politie werd geconfronteerd met “georganiseerde relschoppers die gekomen waren om te vechten. Ze zijn niet geïnteresseerd in gerechtigheid of de waarheid, ze zijn de straat op gegaan om politieagenten te pakken”, vertelde Matthieu Valet, woordvoerder van de onafhankelijke vakbond van politiecommissarissen, woensdagochtend aan Europe 1. Hij omschreef de nacht als “ultra-gewelddadig”.

Volgens Le Parisien werd in Val-Fourré ook het gemeentehuis in brand gestoken en zou er grote schade aangericht zijn.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

“Geen zelfverdediging”

Doorheen de nacht werd het kalmer, maar toch bleven op verschillende plaatsen de spanningen aanhouden en waren er kleinere incidenten. Het geweld zette zich ook voort woensdagochtend. Tijdens de rellen werden er 24 personen opgepakt. Ook raakten er evenveel agenten gewond in de nacht van dinsdag op woensdag, meldt de politie aan Franceinfo.

De 38-jarige agent die verdacht wordt van de fatale schietpartij is in hechtenis genomen. Er is een onderzoek ingesteld naar vrijwillige doodslag door een openbare ambtenaar.

“Je bedreigd voelen is geen rechtvaardiging om iemand in de borst te schieten”, zei Jennifer Cambla, een van de advocaten van de familie van Nahel, woensdagochtend op Franceinfo. “Dit is een absoluut onrechtmatige daad die niet onder zelfverdediging valt, aangezien het duidelijk is dat de politieagent zich aan de zijkant van het voertuig bevond, dat stilstond. Je bedreigd voelen is geen rechtvaardiging om iemand in de borst te schieten”, voegde ze eraan toe. Een van de andere advocaten van de familie verduidelijkte dat ze de komende dagen nog meerdere klachten zullen indienen, ook onder meer tegen de collega’s van de agent in kwestie.

(sgg)

Beelden uit Nanterre tonen ook een gebouw dat in brand stond. — © Eva Gueye via REUTERS