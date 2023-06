Alle Zuid-Koreanen zijn van de ene dag op de andere één of zelfs twee jaar jonger geworden. Dat is het gevolg van een nieuwe wet, die verandert hoe ieders leeftijd in het land bijgehouden wordt.

Op de dag waarop wij geboren zijn, verjaren we elk jaar en worden we dus een jaar ouder. Volledig logisch, zou je denken. Toch werd je leeftijd in Zuid-Korea op een heel andere manier berekend. Daar werd de tijd in de baarmoeder al mee geteld en was je bij je geboorte al 1 jaar oud. Bovendien werd elke Zuid-Koreaan niet op die dag ouder, maar op de eerste dag van elk jaar. Werd een baby geboren op 31 december, dan werd die de volgende dag al 2 jaar. Er was ook een tweede systeem, waarin een baby bij geboorte 0 jaar was en iedereen op 1 januari jarig was. De twee systemen werden door elkaar gehanteerd.

Woensdag is daar verandering in gekomen. Via een nieuwe wet, waar president Yoon Suk-yeol hard voor ijverde, is een derde systeem in voege gegaan. Dat wordt officieel overal in het land aangenomen en bepaalt dat Zuid-Koreanen voortaan wel op hun geboortedag verjaren. “Het traditionele systeem bracht een onnodige sociale en economische kost met zich mee”, aldus de president. Hij had het dan onder meer over disputen met verzekeringsmaatschappijen of over uitkeringen.

En zo worden alle Zuid-Koreanen woensdag plots een jaar jonger. Sommigen zelfs twee jaar. Al geldt die verandering niet op alle vlakken. Zo telt voor de aankoop van alcohol en sigaretten wel nog de traditionele manier van tellen, en je kan die dus pas kopen in het jaar waarin je 19 jaar wordt. Niet 19 jaar na je geboorte. Dat is verwarrend, zeggen critici, want de andere systemen gelden dan weer voor de dienstplicht en voor medische en internationale documenten. De systemen door elkaar gebruiken zal veel rompslomp en onduidelijkheid met zich meebrengen, zo wordt gevreesd.