Twee op vier voor Belgische vrouwen in eerste voorronde Wimbledon: “Weg naar hoofdtabel is nog lang”

Twee van de vier Belgische vrouwen in de eerste voorronde van Wimbledon hebben dinsdag hun wedstrijd kunnen winnen. Greet Minnen (WTA 121) en Yanina Wickmayer (WTA 111) zetten hun weg naar de hoofdtabel verder, voor Magali Kempen (WTA 200) en Marie Benoit (WTA 224) eindigde het avontuur in de eerste kwalificatieronde.

De 33-jarige Wickmayer rekende met 6-4 en 6-3 af met de Nederlandse Arianne Hartono (WTA 194). “Een eerste ronde is nooit makkelijk”, verklaarde ze achteraf. “Het is altijd een beetje stressvol, maar ik denk dat ik het goed heb gedaan. Ik hield vast aan mijn plan, was agressief en kon het laken zo naar me toe trekken.” In de tweede voorronde treft Wickmayer de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 161).

© BELGA

Greet Minnen haalde het in twee sets (6-4 en 7-5) van voormalig nummer vijf van de wereld, Eugénie Bouchard (WTA 218). De Canadese was nog finaliste op Wimbledon in 2014. “Ik denk dat ik een heel goede wedstrijd heb gespeeld”, zei Minnen na afloop. “Ik wist dat Bouchard op gras uitstekend uit de voeten kan. Het was spannend, maar op de belangrijke momenten stond ik er. Ik was mentaal heel sterk. Dat maakte het verschil vandaag. De hoofdtabel is nog ver weg, ik focus me momenteel meer op mijn manier van spelen in plaats van op het resultaat.”

Haar volgende tegenstander, de achttienjarige Amerikaanse Robin Montgomery (WTA 147), rekende in haar eerste kwalificatieronde in twee sets (6-4 en 6-2) af met Magali Kempen.

Marie Benoit ten slotte moest in twee sets (6-4 en 6-0) de duimen leggen voor de Letse Darja Semenistaja (WTA 208). “Ik heb een onbegrijpelijke prestatie afgeleverd”, zuchtte de 28-jarige Eupense. “Het was gewoon slecht. Vooral mijn opslag draaide in de hitte niet. Ik had hier veel meer van verwacht. De trainingen voorafgaand waren nochtans goed.”