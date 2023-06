GEMEENTERAAD. Optimisme in Nieuwerkerken: “2022 was heel sterk jaar op financieel vlak”

Nieuwerkerken

Jaarrekening: De financieel directeur was te gast om de jaarrekening van 2022 te presenteren. De grootste investeringen in 2022 waren een borstelwagen (232.00 euro), de ontmoetingsplek in Kozen (198.000 euro), wegenonderhoud (172.000 euro), een extra berging aan zaal De Brug (122.000 euro) en de dakherstelling van de kerk in Binderveld (80.000 euro). De totale uitgaven bedroegen 7,1 miljoen euro. Daarvan ging bijna de helft naar lonen. De totale ontvangsten kwamen uit op 8,8 miljoen euro. Dat leidt tot een positief saldo van ruim 1,7 miljoen euro. Opgeteld bij de eerdere reserves levert dat de gemeente een spaarpot op van ruim 8 miljoen euro. De schuld per inwoner daalde voor het achtste jaar op rij en komt nu uit op 546 euro per inwoner. “We kunnen inderdaad spreken van een zeer positief jaar op financieel vlak”, zo besloot de algemeen directeur haar toelichting.

Beheersovereenkomst: Die gunstige financiële situatie staat in schril contrast met buurgemeente Sint-Truiden, die ruim zes keer zo veel schuld heeft per inwoner. “De schepen van Openbare Werken daar liet mij weten dat er momenteel dan ook geen middelen zijn om de Heide te herstellen”, aldus raadslid Luc Vaes (cd&v). Eerder schrapte Sint-Truiden er al de geplande aanleg van fietspaden. “Deze straat ligt op grondgebied Sint-Truiden, maar verbindt Nieuwerkerken-centrum en Kozen. De weg wordt dan ook vooral gebruikt door onze inwoners. Maar het wegdek ligt er bijzonder slecht en gevaarlijk bij. Daarom wil ik voorstellen om hiervoor met Sint-Truiden een beheersovereenkomst te sluiten, dat is technisch mogelijk. Dan kan Nieuwerkerken de weg herstellen, en Sint-Truiden ons de kosten later terugbetalen.” Partijgenoot en schepen Rohnny Schreurs wil eerst een andere piste bewandelen. “Uit overleg met Fluvius verneem ik dat er misschien wel budget is voor dringende herstellingen.”

Landschapspark: Tijdens de gemeenteraad van mei werd de deelname aan landschapspark ‘Hart van Haspengouw’ nog weggestemd door meerderheid en oppositie. Vreemd, omdat het cd&v-schepencollege de deelname eerder wel goedkeurde. En nu stond het punt opnieuw op de agenda voor goedkeuring, en dat op vraag van ... de oppositie. “We hebben het project misschien te vroeg negatief geëvalueerd”, aldus Vooruit-fractieleider Kevin Oyen. Burgemeester Deferm (cd&v) pleitte ervoor om toch niet te stemmen, maar te wachten tot september. Hij wil eerst nog overleg met VOKA en de Boerenbond. Maar kan dat wel, in september nog toetreden? Ook Tine Rijvers van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, die vooraf meer uitleg kwam geven, kon daar niet op antwoorden. Toch ging de voltallige raad akkoord om het punt een derde maal op de agenda te zetten in september.