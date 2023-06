Donald Trump dient nu zelf klacht in tegen E. Jean Carroll

E. Jean Carroll (79) had Donald Trump aangeklaagd omdat hij haar midden jaren negentig in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan verkracht zou hebben en haar reputatie geschaad zou hebben door te beweren dat zij het verhaal verzonnen had.

Een rechtbank in New York veroordeelde de oud-president op 9 mei voor seksueel misbruik en smaad. Trump had zich volgens de jury ook schuldig gemaakt aan geweld. Hij moet haar een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) betalen.

Nieuwe klacht

Na die veroordeling - waartegen de oud-president in beroep is gegaan - zei Trump in een interview met CNN dat hij de schrijfster nooit ontmoet had en noemde hij haar “gestoord”. Uitspraken die Carroll ertoe brachten hem opnieuw voor de rechtbank te dagen, in de hoop daar af te dwingen dat de oud-president niet meer van die “lasterlijke en beledigende” uitspraken te doen.

Maar woensdag raakt bekend dat Donald Trump zelf nu ook een klacht voor laster en smaad heeft ingediend tegen de schrijfster. Hij vecht daarin zijn veroordeling aan en houdt vol dat er niets waar is van wat de schrijfster beweert.