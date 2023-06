Belgische NBA-speler Toumani Camara poseert met shirt en brandt van ambitie: “Ik ben klaar om te zijn wie ik kan zijn”

Bij de Phoenix Suns lijken ze serieus in te zetten op Toumani Camara. De 23-jarige Belg werd onlangs gekozen in de NBA Draft en poseerde dinsdag voor het eerst met zijn nieuwe shirt. Maar van zijn roze wolk is de Brusselaar nog niet gekomen.

De Suns selecteerden Camara - die voor de universiteitsploeg van Dayton speelde - als 52ste in de draft. Onze landgenoot had onderweg daar naartoe indruk gemaakt met zijn veelzijdige skills: defensieve kwaliteiten gecombineerd met een goed driepuntschot. Een echt ‘3D-speler’ dus, waarvan ze zot zijn in de NBA. En met veel geld geïnvesteerd in toppers Kevin Durant, Devin Booker en Bradley Beal (plus DeAndre Ayton) kunnen ze in Phoenix de goedkope werkkrachten goed gebruiken.

Camara kreeg dinsdag alvast zijn truitje, met rugnummer 20, overhandigd. Woensdag wordt hij normaal gezien officieel voorgesteld. “Ik speelde bij Dayton met nummer 2, wat ook mijn bijnaam was. Nu lijkt het nog altijd nummer 2, maar dan met ‘zero context’ erbij of zo.”

Of hij volgend seizoen ook effectief deel zal uitmaken van de Suns, dat is afwachten. Eerst moet hij zich bewijzen in de Summer League. Zijn eerste wedstrijd daar staat gepland op 8 juli, wanneer de Suns het opnemen tegen de Milwaukee Bucks in Las Vegas.

“Het voelt echt als een droom”, aldus Camara tegen een paar journalisten in Phoenix. “Het voelde op dat moment ook niet echt. Het was gewoon de trap aflopen, zijn hand schudden en zo, de pet opzetten. Iets waar ik al van droom sinds mijn zevende. Maar nu voel ik me klaar om te zijn wie ik kan zijn, wie ze me vragen om te zijn. Ik ga dus alles geven, veel energie brengen, de defensieve speler zijn, rebounds pakken en open shots maken. Gewoon mijn spel spelen en dat doorheen mijn carrière proberen uit te bouwen. Ik heb gewoon aanvaard wat voor speler ik ben, ik weet intussen ook wat voor speler ik ben.”

Camara liet ook nog weten dat hij graag puzzelt. “Dat geeft me echt mentale rust. Het is mijn soort meditatie. Op welke ik het meeste trots ben? Ik heb er eens eentje gemaakt van 10.000 stukjes. Ik hou echt wel van die grote projecten. Dat ik dan de hele woonkamer inneem, pak ik erbij (lacht).”

De 23-jarige Camara kreeg pas enkele minuten voor de selectie te horen dat de Suns hebben hadden gekozen. Hij deed ook een workout voor de Celtics, Spurs, Jazz, Bucks, Nets, Knicks, Blazers, Mavericks, Thunder, Pacers, Hornets, Hawks, Warriors, Kings en Pelicans.