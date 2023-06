Michael Jackson opnieuw aangeklaagd voor kindermisbruik, veertien jaar na zijn dood

De King of Pop is al veertien jaar dood, maar krijgt opnieuw af te rekenen met een rechtszaak omtrent kindermisbruik.

In feite sleept de zaak al jaren aan. Wade Robson stapte tien jaar geleden naar de rechtbank omdat hij beweerde tussen zijn zevende en veertiende meermaals te zijn misbruikt door de zanger. Robson richt zijn pijlen – om financieel gecompenseerd te worden – op het bedrijf dat werd opgericht om de muzikale rechten van de hits van Jackson te beschermen. Hun advocaten hadden twee jaar geleden kunnen bewerkstelligen dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de zaken die Jackson al dan niet zou gepleegd hebben. De toenmalige rechter vond toen ook dat er geen wettelijke mogelijkheden waren om verder tot actie over te gaan. Maar het Hof Van Beroep oordeelde er nu anders over. Hierdoor kan de klacht worden behandeld door een rechter in de staat Californië.

Robson, inmiddels een veertiger en actief als danser, emigreerde als kind uit Australië naar Amerika. Hij zegt dat het misbruik plaatsvond op de Neverland Ranch, en pas stopte toen hij veertien werd. Hij getuigde daarover al in de geruchtmakende documentaire Leaving Neverland uit 2019. Opmerkelijk is dat Robson al getuigde tijdens de rechtszaak tegen Michael Jackson in 2005. Toen zei hij onder eed dat hij weliswaar met Michael in één bed sliep, maar niet werd misbruikt. Jackson werd toen vrijgesproken. Pas in 2013 veranderde hij zijn verhaal. Hij beweerde eerder te zijn gemanipuleerd.