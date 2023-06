Herman Brusselmans openhartig over seksleven en relatie: “Lena en ik zeiden al honderd keer tegen mekaar: ‘we stoppen ermee’”

Herman Brusselmans (65) praat in de VRT-podcast ‘Lotte Gaat Diep’ openhartig over zijn relatie en seksleven, en over de invloed van het vaderschap op beide. Het seksleven van de schrijver en zijn vriendin Lena (31) verminderde sinds de komst van zoon Roman, maar ook de heftige ruzies zijn minder talrijk. “Lena zei dat ze niet wilt dat haar zoon opgevoed wordt in een milieu waar er ruzie, geroep en getier is.”

Het kan flink kletteren tussen Herman en zijn 34 jaar jongere vriendin Lena. Dat geeft de auteur toe aan Lotte Vanwezemael in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Lotte Gaat Diep. Het leeftijdsverschil tussen de twee maakt hem soms onzeker en jaloers, en bijgevolg verbaal agressief. Vooral toen Lena nog een jonge twintiger was en veel uitging was de schrijver erg jaloers. “Ik heb honderd keer gezegd: ‘het is gedaan, het gaat niet, ik stop ermee.’ Zij fladderde maar wat rond en ik zat alleen ’s nachts thuis te wachten. Achteraf gezien is dat allemaal bullshit.”

Veel ruzies ontstaan doordat hij iets verkeerd interpreteert wat zij zegt, en begint te schelden. “Het is een zeer negatieve trek uit mijn karakter”, geeft Brusselmans toe. “We hebben al honderd keer tegen elkaar gezegd , vooral ik tegen haar: ‘we stoppen ermee, als het zo zit, altijd die ruzies.’ Maar ik moet zeggen dat de ruzies zeker zijn verminderd.” Dankzij de komst van Roman, hun zoontje. “Lena zegt ook tegen mij dat ze niet wilt dat haar zoon opgevoed wordt in een milieu waar er ruzie, geroep en getier kan zijn. Wat totaal terecht is, natuurlijk. Dat ventje...”

Verliefde papa

Brusselmans is een verliefde papa, zegt hij. “Ik vind Roman het mooiste kind dat ik ooit zag”, lacht hij. Een verliefde papa, maar nogal ouderwets. “We hadden afgesproken dat de verdeling fifty-fifty zou zijn, maar ik moet toegeven dat het tachtig-twintig is. Als zij vier of vijf pampers ververst, doe ik er één.” Brusselmans geeft verder in de podcast toe dat hun seksleven fel verminderd is sinds Roman, ook omdat Lena heel moe is. Zij staat meermaals per nacht op voor de baby, terwijl hij overal door slaapt.

Ook zijn leeftijd helpt niet. De auteur is al jaren open over zijn erectiestoornissen. Hij vertelt over de eerste keer dat hij Viagra probeerde. “Ik had het gevoel dat ik een enorme, gloeiende kop had. Het was min 7 graden buiten maar ik ben in mijn marcelleke buiten op het terras gaan liggen omdat ik zo verhit was. En het werkte niets eens goed.” Brusselmans zwoer Viagra af en stapte over op andere pillen. Hij zegt te weten vanwaar de erectieproblemen komen. “Het is simpel: dat is van het roken.”