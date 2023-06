Vier gewonden, honderd bewoners geëvacueerd door brand in appartementsgebouw in Ganshoren

In de Brusselse gemeente Ganshoren is dinsdagavond brand uitgebroken in een flatgebouw van veertien verdiepingen aan de Van Overbekelaan. Het hele flatgebouw werd geëvacueerd en het medisch interventieplan werd afgekondigd. Vier mensen raakten gewond.

© Brandweer Brussel

Bij de brand raakten vier personen gewond, meldt de Brusselse brandweer. “Twee personen moesten ter plaatse worden verzorgd en één persoon is met een gewone ziekenwagen - geen mug dus - naar het ziekenhuis gebracht.” Later op de avond moest nog een tweede persoon naar het ziekenhuis gebracht worden.

De brandweer is het flatgebouw aan het ventileren en controleren op de aanwezigheid van CO. Ook wordt nagekeken welke appartementen nog bewoonbaar zijn.

Londen

“De eerste oproepen zijn binnengekomen omstreeks 20.40 uur. Er waren tientallen oproepen omdat er een grote rookpluim zichtbaar was”, zei brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De medische diensten, de brandweer en de politie kwamen ter plaatse en meteen werd er opgeschaald met vijf autopompen en drie autoladders.”

Toen zijn diensten toekwamen, besloeg de brand de hele trappenhal van de benedenverdieping tot de veertiende verdieping. Derieuw noemt de brand “redelijk indrukwekkend”. “Het deed ons denken aan de torenbrand in Londen, maar gelukkig viel het hier nog allemaal mee.”

Gemeentelijke rampenfase

Alle inwoners, een honderdtal personen, werden geëvacueerd uit het appartementsgebouw dat veertien verdiepingen telt. De bewoners worden voorlopig opgevangen in een opvangcentrum. “De burgemeester van Ganshoren heeft de gemeentelijke rampenfase afgekondigd, voornamelijk om die opvang mogelijk te maken”, zei Derieuw.

Het vuur aan het flatgebouw aan de Van Overbekelaan ontstond aan trappen aan de buitenzijde, en verspreidde zich langs die weg en via een aantal balkons naar de keukens van een aantal flats. Omstreeks 21.30 uur was de brand volledig onder controle, maar de brandweer moest nog nablussen. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. “Er wordt gekeken of het gebouw nog bewoonbaar is. De nutsvoorzieningen werden afgesloten en het nablussen en opkuisen kan nog een tijdje duren”, zei Derieuw.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen