Politie bevestigt: gevonden stoffelijke resten zijn van acteur Julian Sands

De menselijke resten die gevonden zijn in de bergen in Californië zijn van de Britse acteur Julian Sands (65) die vermist raakte tijdens een trektocht in januari. Dat bevestigt de politie.

Sands, die vooral bekend stond voor zijn rollen in de Oscarwinnende film ‘A Room With A View’ en tv-drama’s ‘24’ en ‘Smallville’, verdween op 13 januari toen hij tijdens het slecht weer in het Baldy Bowl gebied van de San Gabriel Mountains wandelde.

Er waren zoekacties maar die werden gehinderd doordat Californië te maken kreeg met stormen en de dreiging van lawines. Maar zaterdag werden stoffelijke overschotten gevonden, er werd meteen gedacht aan Sands die maanden eerder verdwenen was. “De manier van overlijden wordt nog onderzocht, in afwachting van verdere testresultaten”, aldus de San Bernardino County Sheriff’s Department dinsdag.

“We willen graag onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers die onvermoeibaar hebben gewerkt om Mr Sands te vinden,” klonk het in een verklaring. Vorige week bedankte de familie van de ster de Californische autoriteiten voor hun inspanningen om hem te vinden. “We zijn de zoekteams en coördinatoren die onvermoeibaar hebben gewerkt om Julian te vinden heel erg dankbaar,” zeiden ze.

“We houden Julian in ons hart met mooie herinneringen aan hem als een geweldige vader, echtgenoot, ontdekkingsreiziger, liefhebber van de natuur en de kunst, en als een originele en samenwerkende artiest.”

Eind januari zei broer Nick Sands, die in North Yorkshire woont waar hij, Julian en hun drie andere broers opgroeiden, dat hij al afscheid had genomen. “Ik heb me erbij neergelegd dat hij er niet meer is en zo ben ik ermee omgegaan,” zei hij.