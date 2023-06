Christian Benteke is derde Belg ooit die plekje bij MLS All-Stars krijgt

Christian Benteke (32) is geselecteerd voor de MLS All-Stars. Dat is een selectie van de beste spelers van de Amerikaanse competitie die het op 19 juli opneemt in een prestigieuze wedstrijd tegen de Engelse topclub Arsenal. Benteke is de derde Belg ooit die erbij is.

Benteke is uitstekend bezig aan het seizoen in de MLS met zijn club DC United. Onze landgenoot zit aan acht goals en twee assists in negentien wedstrijden. DC United staat wel pas negende (van de vijftien) in de Eastern Conference.

Laurent Ciman was in 2018 de laatste Belg die de All-Stars haalde, ook Jelle Van Damme haalde de selectie een paar keer in zijn tijd bij LA Galaxy. Dit jaar is Lionel Messi er nog niet bij. De 36-jarige Argentijn moet tenslotte nog zijn debuut maken voor Inter Miami. Dat staat voorlopig op 21 juli gepland.

De volledige selectie van 26 spelers:

DOELMANNEN (3): Roman Bürki (St. Louis CITY SC), Tyler Miller (D.C. United), Djordje Petrović (New England Revolution)

VERDEDIGERS (7): Álvaro Barreal (FC Cincinnati), Jon Gallagher (Austin FC), Ryan Hollingshead (LAFC), Matt Miazga (FC CincinnatI), Tim Parker (St. Louis CITY SC), John Tolkin (New York Red Bulls), Walker Zimmerman (Nashville SC)

MIDDENVELDERS (9): Luciano Acosta (FC Cincinnati), Thiago Almada (Atlanta United), Mathieu Choinière (CF Montréal), Héctor Herrera (Houston Dynamo FC), José Martínez (Philadelphia Union), Aidan Morris (Columbus Crew), Hany Mukhtar (Nashville SC), Riqui Puig (LA Galaxy), Lucas Zelarayán (Columbus Crew)

AANVALLERS (7): Christian Benteke (D.C. United), Dénis Bouanga (LAFC ), Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes), Jesús Ferreira (FC Dallas), Giorgos Giakoumakis (Atlanta United), Kei Kamara (Chicago Fire FC), Jordan Morris (Seattle Sounders FC)