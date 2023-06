Konaté ruilt STVV voor Saudische club van Ferrera en neemt afscheid: “Bedankt voor de onvergetelijke momenten”

Mory Konaté (29) is op weg naar Saoedi-Arabië. De Guineeër, die einde contract was bij STVV, kan bij het Al-Riyadh van coach Yannick Ferrera tekenen. Met een boodschap op Instagram nam hij afscheid van de Kanaries.

“Het is nooit gemakkelijk om vaarwel te zeggen, maar helaas: niets is eeuwig”, schrijft Konaté, die ook naar KV Mechelen kon, maar te hoge salariseisen stelde. “Voor mij is het moment gekomen om te vertrekken. Ik wil de supporters, mijn ploegmaats, de coach, de staf en de clubleiding bedanken voor de onvergetelijke momenten. Merci!” (dvd, dige, dobr)