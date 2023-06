Out bij Yellow Tigers, maar KU Leuven behoudt vertrouwen in volleybalcoach Gert Vande Broek

“Naar een gebalanceerd perspectief op autonomie-ondersteunend en structurerend coachgedrag om het welzijn en de maatschappelijke vaardigheden van atleten te optimaliseren.” Dat is de naam van een doctoraat dat op dit ogenblik gepromoot wordt door Gert Vande Broek, professor aan de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. Vande Broek begeleidde in het verleden ook doctoraten over ‘gedeeld leiderschap’ en ‘motiverend coachen’. Hij geldt in het Leuvense ‘Sportkot’ als een van de autoriteiten op dat vlak, ook al omdat hij met twee voeten in het veld staat. Met de vrouwenvolleybalploeg Yellow Tigers veroverde hij op het EK 2013 een bronzen medaille. Dat was toen een van de eerste internationale topprestaties van een vrouwenteam in ons land.

De Prijs van de Winnaar

Eind 2021 kwam Gert Vande Broek echter in opspraak door een reportage op Canvas, de ‘Prijs van de Winnaar’. Daarin getuigden verschillende ex-speelsters over scheldpartijen, machtsmisbruik en een angstklimaat onder Vande Broek. De volleybalbond stelde een onderzoek in dat anderhalf jaar aansleepte. Op 16 juni 2023 kwam de tuchtraad van de bond tot de bevinding dat Vande Broek zich als bondscoach van de Yellow Tigers en als hoofdcoach van topclub Asterix Kieldrecht schuldig maakte aan psychisch grensoverschrijdend gedrag. Hij kreeg een schorsing van een jaar opgelegd.

De KU Leuven nam sinds de uitspraak geen maatregelen tegen Vande Broek. De universiteit maakt een onderscheid tussen Gert Vande Broek de volleybalcoach en Gert Vande Broek, de hoogleraar. Ook wanneer die doceert of onderzoek voert naar coaching en leiderschap.

“Tot hiertoe zijn er aan KU Leuven geen meldingen van grensoverschrijdend gedrag van de betrokken professor in zijn rol als onderzoeker, collega of docent”, laat universiteit weten in een reactie. “Tegelijkertijd begrijpen we dat de procedure van het volley-bondsparket voor vragen kan zorgen bij collega’s en studenten. Wie met vragen of bezorgdheden zit, kan steeds terecht bij een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of het Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag. De KU Leuven blijft inzetten op een sociaal veilige, respectvolle en inclusieve werk- en leeromgeving.”

“Sereniteit”

Sinds hij op 16 juni geschorst werd door de volleybalbond, was het wachten op een reactie van Vande Broek. Die kwam er gisterochtend. De volleybalcoach liet weten dat hij tegen de beslissing in beroep gaat. “Er werd geen rekening gehouden met talrijke positieve en gunstige getuigen in het dossier”, verklaart zijn raadsman Walter Damen. “Bovendien is ook het eenzijdig gevoerde onderzoek, waarbij het volley-bondsparket suggestieve vragenlijsten aan getuigen bezorgde, in strijd met de rechten van verdediging.”

Door in beroep te gaan wordt de straf van Vande Broek opgeschort waardoor hij in principe trainer kan blijven. Maar de coach liet weten in afwachting van het beroep een stap terug te zetten als bondscoach. “Gert Vande Broek wenst in alle onafhankelijkheid en sereniteit zijn beroepsprocedure voor te bereiden”, stelt zijn raadsman.

De kwestie is delicaat omdat verschillende speelsters van de ploeg verklaarden te stoppen als Vande Broek moest aftreden. Deze zomer vindt een EK plaats waarvan ook wedstrijden in Gent en Brussel plaatsvinden. De Yellow Tigers koesteren er in navolging van de Belgian Cats in het basketbal grote ambities en hadden in een open brief laten verstaan het EK met Vande Broek te willen afwerken. De kans dat het beroep wordt behandeld voor 15 augustus, wanneer het EK begint, is klein.

Afgevaardigden van de volleybalbond pleegden gisteren in Kortrijk ‘spoedoverleg’ met de speelsters. De technische staf was daar niet bij aanwezig. Later sprak Gert Vande Broek de speelsters ook zelf toe. De Yellow Tigers beslisten ook zonder hun coach actief te blijven en samen met de volleybalbond naar een oplossing te zoeken. De kans is groot dat Kris Vansnick, de vaste assistent van Vande Broek, wordt gevraagd om de leiding van de groep op zich te nemen. Vansnick leidt ook vanavond de interland van de Yellow Tigers tegen Zweden in Roeselare.