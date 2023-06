Makelaarskantoor “dat voetbal zuiverder ging maken” reageert na inbreuk bij transfer Antwerp-speler: “De gevorderde geldboetes zijn buitensporig”

Het zijn fiscaal expert Michel Maus en expert matchfixing Karl Dhont, op dat moment nog hoofd van de anticorruptiecel van UEFA, die zich na operatie Propere Handen in ons land opwerpen als voortrekkers om ons voetbal zuiverder te maken. Eind 2019 stelt de Pro League hen aan als onafhankelijke experts in een panel dat voorstellen moet doen over wat er beter kan in het Belgische voetbal na de financiële schandalen. Onder meer de rol van makelaars wordt door de experten onderzocht.

Wanneer het duo Maus-Dhont in het voorjaar van 2020 makelaarskantoor Tribe Association opricht, doet dat dan ook hier en daar de wenkbrauwen fronsen. Maus blijft zich evenwel opwerpen als voortrekker voor een zuiverdere voetbalwereld. Zo zit hij in december 2021 in de uitzending van De Afspraak, net na de publieke biecht van makelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic. “Het was confronterend om te zien met welk gemak men bepaalde structuren opzet en men dat eigenlijk als normaal gaat beschouwen. Er zijn natuurlijk nog veel makelaars en ik durf mijn hand niet in het vuur steken voor iedereen in die sector”, aldus Maus toen.

Gevoelige zaak

Het maakt deze zaak er alleen maar gevoeliger en opvallender op. Het clearing department van de voetbalbond wordt in de zomer van 2020 opgericht om alle transfers in het Belgisch voetbal te controleren. Sindsdien werden alleen nog maar clubs vervolgd. Dat net Dhont en Maus - die zich intussen terugtrok als makelaar - de eerste tussenpersonen zijn die op de radar van het controleorgaan komen, is dus des te opmerkelijk.

Concreet stuitte het clearing department op onregelmatigheden bij de transfer van de 20-jarige Ben Hamed Yassin van Lille naar Antwerp in de zomer van 2021. Daarbij was Tribe Association van Maus en Dhont betrokken, net als het in Monaco gevestigde makelaarskantoor VV Consulting van Vadim Vasilyev. Volgens het bondsparket gaat het om twee verschillende inbreuken van Tribe en één van VV Consulting.

Antwerp-speler Ben Hamed Yassine (r.) valt voor alle duidelijkheid niets te verwijten. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Belangenconflict

Tribe krijgt ten eerste het verwijt dat het bij die transfer zowel voor speler Yassine als voor club Antwerp optrad, waardoor er sprake is van een belangenconflict. Daarvoor vordert het bondsparket 35.000 euro effectieve boete en een schorsing van Tribe tot de volledige betaling in orde is.

Ten tweede oordeelt het bondsparket dat er sprake is van een valse scoutingsovereenkomst over Yassine tussen Tribe en VV Consulting. Er is een factuur van 95.000 die Tribe in schijven moet betalen aan VV Consulting, maar van een scoutingsrapport is volgens het bondsparket geen sprake. Ook daar wordt een effectieve boete van 31.666,66 euro gevorderd voor zowel Tribe als VV Consulting en een schorsing van beide kantoren tot de volledige betaling in orde is. De verdediging van VV Consulting betwist dat het gaat om een valse scoutingsovereenkomst.

Het bondsparket had het als motivering voor de vorderingen onder meer over “een gebrek aan schuldinzicht, het verhullen van de werkelijkheid, ernstige inbreuken en meervoudige overtredingen”. Afwachten wat de disciplinaire raad zal beslissen. Als de betrokken partijen niet akkoord gaan, kunnen ze daarna nog in beroep bij het BAS. Voor alle duidelijkheid: voetbalclub Antwerp treft in dit dossier tot nader order volgens geen enkele partij schuld, evenmin als speler Ben Hamed Yassine.

Michel Maus trok zich intussen terug als makelaar. — © fvv

Advocaten reageren

Maus en Dhont reageren via hun advocaten Peter Snauwaert en Lawrence Taillaert als volgt bij onze redactie: “Tribe Association heeft steeds op een transparante wijze gecommuniceerd met betrekking tot haar activiteiten als tussenpersoon. In zoverre het bondsparket meent dat Tribe de samenwerking met VV Consulting op een onjuiste wijze heeft voorgesteld, hetgeen betwist wordt, vormt dit in ieder geval geen inbreuk op de artikelen zoals vermeld in de bondsactie. Er kan dan ook geen sanctie worden opgelegd.”

“Waar het bondsparket verder stelt dat Tribe - in strijd met het bondsreglement - de belangen van zowel RAFC en dhr. Ben Hamed zou hebben behartigd, is het zo dat er zich op geen enkel moment een belangenconflict heeft voorgedaan. Bovendien is een dergelijk ‘duomandaat’ wél toegestaan volgens de recent gewijzigde FIFA-regelgeving. De gevorderde geldboete is dan ook manifest buitensporig. Tribe Association heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de bevoegde bondsinstantie de door het bondsparket gevorderde buitensporige geldboetes niet zal volgen.”