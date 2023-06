Parkeren in de Stad: “Groene studentencampus in Hasselt voor heel Limburg”. — © TV Limburg

Hasselt

Er zal veel minder plaats zijn voor de auto aan de scholencampus van de Elfde Liniestraat in Hasselt. Het stadsbestuur van Hasselt tovert de buurt om tot een nieuw, modern stadsdeel, waar het openbaar vervoer met de komst van de Spartacus-trambus centraal staat. Er komt een grote fietsstalling, maar koning auto wordt zo goed als verbannen. In ruil vormt de scholencampus een nieuwe groene long, die verbonden wordt met het Kapermolenpark. Deel 2 van onze reeks over ‘Parkeren in de Stad’.(bd)