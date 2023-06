900 leerlingen vieren het einde van het schooljaar tijdens sportdag aan Schulensmeer

Herk-De-Stad

Aan het Schulensmeer in Lummen hebben 900 kinderen misschien wel de leukste schooldag van het jaar beleefd. Leerlingen van het lager onderwijs uit Herk-De-Stad, Halen en Lummen leefden zich uit te land, ter zee en in de lucht. Voor deze sportdag werken de sportdiensten van de drie gemeenten samen. Het is intussen al de zestiende editie van Fun@Schulensmeer. De laatste week van het schooljaar is er goed ingezet. (bd)