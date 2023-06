Een privéjet voor uitwedstrijden, met een gouden troon aan boord: er staat geen maat op de luxe die topvoetballers in Saoedi-Arabië te wachten staat

Stelt u zich ook vragen bij de vele transfers naar Saoedi-Arabië? U bent vast niet de enige. Zelfs met het aantal topvoetballers die naar het nieuwe beloofde land trekken, maken wij ons de bedenking of het sportieve überhaupt een rol speelt voor hen die naar de zandbak verkassen. Deze beelden tonen alvast de luxe die de spelers te wachten staat.

Odion Ighalo speelde vorig seizoen voor Al-Hilal, dat zopas Kalidou Koulibaly en Ruben Neves inlijfde. De Nigeriaanse spits, die even geleden op uitleenbasis voor Manchester United voetbalde, toonde in een filmpje wat de spelers van de Saoedische club zo al mogen verwachten. En dat tartte alle verbeelding. Om te beginnen zal Al-Hilal volgend seizoen met een privéjet naar zijn uitwedstrijden vliegen. En dat allemaal op kosten van Prins Alwaleed bin Talal, een Saoedische miljardair die een groot fan is van het team.

Het toestel, dat zo’n 220 miljoen euro heeft gekost, bood aanvankelijk plaats voor 400 passagiers. Maar het merendeel van die zitjes werd vervangen door allerlei luxe-items, inclusief een gouden troon. U hoort het goed: de privéjet heeft een troon aan boord. De spelers verplaatsen zich letterlijk als koningen volgend seizoen. Daarnaast zullen ze tijdens hun vlucht kunnen genieten van een in goud gehuld interieur en een heuse ontspanningsruimte, waar ze op hun wenken zullen bediend worden door het aanwezige personeel. Het is simpelweg te gek voor woorden wat voetballers in Saoedi-Arabië allemaal aangeboden krijgen.