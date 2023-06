Vlaamse kogelstootster die plots ook wedstrijd hordelopen liep, schopte het tot op CNN en BBC: “Nooit gedacht dat dit mij zou overkomen”

Jolien Boumkwo is even de populairste atlete ter wereld. Van live interviews op CNN en BBC tot een groot verhaal in de New York Times: iedereen heeft het over de 29-jarige Gentse kogelstootster die wereldwijd applaus oogstte met een opvallende invalbeurt op de Europese Spelen. “Ik denk dat de mensen zagen dat wat ik deed niet gespeeld was”, reageert ze nu.

Tientallen miljoenen keren werd de video van onze landgenote Jolien Boumkwo die de 100 meter horden loopt op de Europese Spelen in het Poolse Krakau ondertussen online bekeken. Viraal gaan, heet dat dan. Niet omwille van een straffe chrono, wel omwille van de symboliek van haar race. Dat zit zo: de Belgische atletiekploeg dreigde afgelopen weekend te degraderen uit de hoogste afdeling van Europese landenteams. Het last-minute forfait van de geblesseerde sterkhoudster Anne Zagré op de 100 meter horden leek de genadeslag. Het was te laat om nog een vervanger te laten overvliegen. Daarop offerde kogelstootster Jolien Boumkwo zich als vrijwilliger op om die sprintafstand voor haar rekening te nemen. Simpelweg deelnemen zou al één kostbaar punt opleveren.

“Niemand van het Belgisch team reageerde op de vacature en daarom dacht ik: Waarom niet?”, doet Boumkwo haar verhaal. “Het zou zonde zijn dat we in de eindafrekening één punt tekort zouden komen. (België zou uiteindelijk 6,5 punten te weinig verzamelen, nvdr.).

Als krachtige kogelstootster maakte Boumkwo uiteraard geen kans tegen de gespecialiseerde sprintsters. De Gentse nam geen risico’s op blessures en jogde behoedzaam na 32.18 seconden over de streep, negentien seconden later dan de op één na traagste. “In mijn hoofd zag het er eleganter uit dan op video, maar het had erger kunnen zijn.” De beelden gingen de wereld rond en de Belgische werd geprezen omwille van haar team spirit. Plots volgden interviews met CNN, BBC en de New York Times. “Super cool”, geniet de kogelstootster dinsdag nog na. “Ik had nooit gedacht dat zoiets mij ooit in mijn leven zou overkomen.”

In een tijdperk waarin mensen op sociale media vooral hard zijn voor elkaar, valt het op hoe quasi unaniem positief de reacties zijn op de prestatie van onze landgenote. “Ik ben mij bewust dat dit helemaal anders had kunnen uitdraaien. Maar ik denk dat de mensen zagen dat wat ik deed niet gespeeld was. Dat ik onbewust de boodschap van sportiviteit verpersoonlijkte. Van héél de Belgische ploeg was ik de atlete die eigenlijk het minst in aanmerking kwam om in te vallen. Dat heeft mensen blijkbaar geraakt.”

En zeggen dat het een half mirakel is dat Boumkwo überhaupt aanwezig was in Krakau. De Gentse werd als jonge twintiger verschillende keren Belgisch kampioen in zowel het kogelstoten als hamerslingeren, maar kapte in 2017 met topsport. “Ik vond het verschrikkelijk om op een atletiekpiste te staan. Ik was er volledig klaar mee. Vier en half jaar was ik gestopt, maar tijdens de Olympische Spelen van Tokio, begon het ‘wat als’ gevoel weer te sluimeren. Ik voelde dat ik mijn verhaal moest afmaken en ben opnieuw beginnen trainen om de Spelen van Parijs te halen.”

Anderhalf jaar na haar comeback brak Boumkwo de afgelopen maanden drie keer het Belgische record kogelstoten indoor en één keer outdoor. Terwijl ze haar sport combineert met een job bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Om haar winterstages te kunnen betalen heeft ze een crowdfunding opgestart. “De voorbije dagen zijn er door mijn bekendheid veel giften binnengekomen. Het is super om te merken dat er zo veel vrijgevige mensen zijn.” De weg naar Parijs is nog lang, maar de olympische droom is meer dan ooit levend. “Al wil ik mij niet te veel focussen op rankings en records. Ik wil gewoon de best mogelijke versie van mezelf zijn. En opnieuw leren om plezier te hebben in mijn sport. Daarom liep ik ook die hordenrace: even alles loslaten en puur genieten.” De hordeloopster Boumkwo kent de wereld al, volgend jaar in Parijs ook de kogelstootster?

