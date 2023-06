Heusden-Zolder

En van de Limburgse bodem gaan we naar het Limburgs groen. Want de omgeving van het domein Meylandt in Heusden-Zolder herleeft na 40 jaar te zijn verwaarloosd. De gemeente kocht van de Vlaamse Overheid een aantal percelen op om het landschap op te knappen. Het eeuwenoude kasteeldomein van 23 hectare herbergt dan ook heel wat unieke natuur waaronder bomen van meer dan 150 jaar oud.(bd)