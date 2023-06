Met 3.745 nog aan te sluiten inwoners-equivalenten is Hasselt hekkensluiter in Limburg, na Zonhoven (2.306) en Lummen (2.006). — © mh

Hasselt

Met 19,14 procent niet-aangesloten inwoners-equivalenten heeft Voeren de grootste rioleringsachterstand in Limburg. In absolute cijfers is Hasselt hekkensluiter, met 3.745 inwoners-equivalenten die niet op de riolering zijn aangesloten of geen Individuele Behandeling voor Afvalwater (IBA) hebben.