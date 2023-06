ACV Limburg: “Investeer in welzijn personeel om burn-outs te voorkomen”. — © TV Limburg

“Investeer in het welzijn van het personeel. En werk preventief, om burn-outs te voorkomen.” Dat is het advies van ACV Innovatief voor de bedrijfsleiders én beleidsmakers in ons land. Het aantal inactieven op onze arbeidsmarkt blijft stijgen.