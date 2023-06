“Hij is er kapot van”: Jef V.O. schuldig aan moord op boerderij in Gierle, zoon Marnik vrijuit

Na een beraad van zeven uur heeft de Antwerpse assisenjury Jef V.O. rond 18u ’s avonds schuldig bevonden aan de moord op Paul Boeye. Zoon Marnik is vrijgesproken. Voor hem was er redelijke twijfel, oordeelde de jury. Op 4 februari 2017 werd Paul Boeye dood aangetroffen naast de waterput in de stal van de boerderij die hij na een faillissement had overgenomen. Volgens Jef V.O. was hij gestorven toen een putdeksel op zijn hoofd was gevallen, maar dat geloofde de jury dus niet.

Vooral de zeven zware verwondingen aan het hoofd van Paul Boeye, die een complexe schedelfractuur veroorzaakten, wogen zwaar door. Hij vertoonde ook andere verwondingen. Er was geweld vanuit minstens twee verschillende richtingen, stelde de wetsdokter vast. Door de ernst van de verwondingen, vond de jury de intentie tot doden bewezen. “De verstandhouding tussen Jef V.O. en Paul Boeye was verzuurd. Jef wilde de boerderij terugkopen en bleef tot en met 21 januari 2017 aandringen, maar Paul Boeye ging daar niet op in. Op een bepaald moment voelde hij zich zelfs bedreigd, bleek uit zijn aantekeningen.”

Op de dag van de feiten was de verstandhouding tussen de twee wellicht tot een dieptepunt gekomen omdat er een mondeling akkoord was over het verhuren van de varkensstallen aan een andere boer. Jef had die ochtend nog gebeld met die varkensboer. De jury vermoedt dat het op de dag van de feiten tot een discussie is gekomen.

© Jan Van der Perre

Ongeloofwaardige verklaringen

De jury vond de verklaringen van Jef V.O. ongeloofwaardig. Hij vertelde eerst dat Paul Boeye op de putdeksel was gesprongen en dan in de put zou zijn gevallen. Aan de ambulanciers zei hij dan dat het gebeurd was toen hij een minuut uit de stal was. Volgens de wetsdokter was het ook onmogelijk dat de omgevallen putdeksel de verwondingen had veroorzaakt. Ook voor de bemodderde afdrukken van de putdeksel in de stal werd door Jef geen verklaring gegeven. De pomp functioneerde goed en ook het feit dat de putdeksel in de put zou zijn gevallen, is onwaarschijnlijk volgens de materiaaldeskundige. De bloedsporen kunnen bovendien niet veroorzaakt zijn door één omvallende deksel. Ook die elementen werden allemaal opgesomd in het arrest.

Zoon Marnik is vrijgesproken — © Jan Van der Perre

Het is niet zeker met welk voorwerp Paul Boeye gedood is, stelde de jury, maar dat deed geen afbreuk aan het feit dat de moord wel bewezen is. “Al van ’s morgens hing er een negatieve spanning op de boerderij. Jef heeft het probleem met de waterpomp gebruikt om noodlottig toe te slaan.”

De jury gaat ervan uit dat Marnik eerst verklaarde dat hij erbij was in de stal omdat zijn vader hem dat vroeg. Dat blijkt ook uit het feit dat hij later op een situatieschets de putdeksel op een andere plaats tekende, die niet strookte met de versie van zijn vader. De tijdslijn van Marnik vond de jury plausibel en klopte ook met zijn latere verklaringen. “Daarom bestaat er redelijke twijfel die in zijn voordeel moet spelen. Meneer Marnik, u bent een vrij man”, zei de voorzitter.

19 jaar cel gevorderd

En dus zat Jef V.O. op dinsdagavond nog als enige in de beklaagdenbank toen het requisitoir en de pleidooien over de straf begonnen, met zijn hoofd naar beneden. Advocaat-generaal Björn Backx vorderde 19 jaar cel.

“Het doodslaan van een onschuldig slachtoffer om een meningsverschil is bijna Middeleeuws. De feiten zijn brutaal en gruwelijk. Om daarna een ongeval in scène te zetten, is zeker geen paniekreactie. Dat is geen verzachtende omstandigheid, integendeel. Jef V.O. is een binnenvetter en een introvert persoon. Hij had geen persoonlijkheidsstoornis of depressie. Hij heeft licht narcistische trekken en kan soms agressief zijn. Maar dat er geen verhoogd risico is op nieuwe strafbare feiten, aanvaard ik als een verzachtende omstandigheid, net als zijn blanco strafregister.”

Oprechte spijt en berouw zag Björn Backx niet. “Als je blijft volhouden dat de feiten een ongeluk zijn, dan kan er geen sprake zijn van spijt.” Hij hield wel rekening met de redelijke termijn is overschreden omdat de feiten al in 2017 gebeurd zijn. Daarom vorderde hij niet de maximumstraf van levenslang, maar 19 jaar opsluiting.

Advocaat: “Hij is er kapot van”

Zijn advocaat Walter Damen zei dat Jef V.O. er kapot van is dat hij als moordenaar bestempeld is. “Hij zal zijn straf aanvaarden, maar Jef is geen gevaar voor de maatschappij. Hij is ondertussen drie jaar en acht maanden vrij. Hij heeft geen vlieg kwaad gedaan en hij heeft gewerkt op een boerderij en een plantentuin onderhouden. Het doel van een straf is uiteindelijk herintegratie in de maatschappij, die hebben we al bewerkstelligd. Is dat een voordeel in een dossier? Ik weet het niet. Het is erg voor de burgerlijke partijen dat Jef van zijn kleinkind van genieten en het slachtoffer niet.” Op dat moment begon Jef luid te snikken.

“Als u Jef 19 jaar geeft, dan zit hij tot vast tot hij 80 of 81 jaar is. Ik ga zeker nog veel gesprekken met hem voeren en hij zal een schadevergoeding betalen. Hij is een harde werker, lief en zacht, behulpzaam, rustig en aimabel. Het overlijden van zijn vrouw was een lijdensweg, maar hij was een goede vader. Ik zie ook zijn blanco strafregister, zijn leeftijd, het beperkte risico op herval, en de redelijke termijn als verzachtende omstandigheden. Ik stel geen straf voor, in mijn optiek hoort Jef niet thuis in de gevangenis. Ik ga hier geen drie jaar vragen, dan maak ik het systeem belachelijk, dat is een fout signaal. Maar geef hem een signaal van hoop, ik vraag u om een bijzondere mildheid aan de dag te legen en Jef niet te zwaar te straffen.”

Jef V.O. zelf had er niets aan toe te voegen. “Ik sluit me aan bij de woorden van mijn advocaat.” Rond 19.45u is de jury in beraad gegaan over de straf.