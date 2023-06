Slechts 60 procent van de Vlaamse jongeren wil kinderen

Één op de tien jongeren zegt geen kinderen te willen, dat blijkt uit een onderzoek van VIVES Hogeschool. In 2015 ging het nog om 95 procent van die een leven met kinderen voor zich zag.

De redenen waarom ze geen kinderen willen of twijfelen, zijn heel uiteenlopend. De meest gegeven reden is dat kinderen veel kosten of te veel werk vragen. Daarnaast zijn jongeren bang dat ze al hun vrijheid gaan verliezen als ze kinderen krijgen, anderen vinden dat kinderen te veel verantwoordelijkheid vragen. Heel wat jongeren geven aan dat ze niet zo opgezet zijn met kinderen, ze vinden ze eerder vervelend. Politieke - en klimaatoverwegingen spelen bij een aantal jongeren ook een rol, maar deze redenen staan niet in de top 5 van redenen om geen kinderen te willen, wel in de top 5 om te twijfelen aan het krijgen van kinderen.

Opgelegde keuze

“Huisje, tuintje, boompje, kindje is voor jonge mensen dus geen vanzelfsprekende keuze meer”, zegt onderzoeker Ilse Delbaere van het Expertisecentrum Zorginnovatie van Hogeschool VIVES. “Het is positief dat jonge mensen nadenken over hun levenskeuzes en enkel voor kinderen gaan als ze die echt willen en niet omdat het maatschappelijk wenselijk zou zijn. Wat mij somber stemt is dat heel wat jonge mensen deze keuze maken omdat ze het financieel niet haalbaar zien om kinderen te krijgen. Dit is dan misschien toch eerder een opgelegde keuze dan een vrije keuze.”

Een kleine meerderheid van de jongeren wil wel nog kinderen in de toekomst omwille van heel positieve redenen: omdat ze een gezin willen uitbouwen, omdat ze graag met kinderen omgaan of omdat ze het als de ultieme realisatie zien van hun partnerrelatie.

De resultaten van deze studie worden deze week voorgesteld op het Europees preconceptiecongres in Brussel. De studie is het resultaat van een samenwerking tussen Belgische fertiliteitsspecialisten en hogeschool VIVES.