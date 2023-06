Hechtel-Eksel

581 gemeenten, 581 dagen, 5.810 euro. Dirk Vandervelden (45) uit Hechtel-Eksel fietste het voorbije anderhalf jaar door elke gemeente in België ten voordele van To Walk Again. “Ik ben echt verbaasd over hoe mooi ons land is. Er zijn plaatsen waar je je in het buitenland waant.”