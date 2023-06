Chimpansee ziet na 29 jaar opsluiting voor het eerst de buitenlucht, en haar reactie is hartverwarmend

Vanilla is wellicht de meest gelukkige chimpansee in Florida. Ze werd 29 jaar geleden geboren in een labo en verbleef vanaf haar tweede levensjaar in een kooi in een kleine zoo. De organisatie Save The Chimps bevrijdde Vanilla onlangs uit haar verblijf en bracht haar onder in een reservaat in Florida. Haar reactie spreekt dan ook boekdelen als ze voor het eerst in haar leven de blauwe lucht ziet.