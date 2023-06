Vincent Euvrard loopt bij RWDM voorlopig nog rond op een werf, maar: “Wie hier komt zoeken naar een ongelukkige trainer, zal lang kunnen zoeken”

De storm tussen John Textor en Thierry Dailly was nog maar nauwelijks gaan liggen of daar kreeg RWDM alweer een nieuwe dreun in de vorm van een (inmiddels reeds opgeheven) transferverbod. Iets meer dan een maand voor de aftrap van de competitie beschikt Vincent Euvrard (41) nog maar over een heel smalle kern. “Dat doet me denken aan vorig seizoen, toen we na zeven speeldagen zevende stonden”, aldus Euvrard. De coach benadrukt wel dat hij nog altijd met evenveel plezier aan het hoofd van de club staat.