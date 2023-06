Netflix onder vuur door “schaamteloze” beslissing om Titanic weer op z’n platform te zetten

Netflix wordt ervan beschuldigd te profiteren van de hernieuwde populariteit van de Titanic na de ramp met de OceanGate duikboot. De streamingdienst zal vanaf komend weekend de jaren ‘90 film namelijk weer aanbieden in de VS en Canada. Iets meer dan een week nadat vijf mensen omkwamen in de Titan-onderzeeër die op weg was naar het beroemde wrak.

De Titanic is met de verdwijning van de duikboot weer hot topic. ‘My Heart Will Go On’ van Celine Dion werd sindsdien een half miljoen keer gestreamd en nu lijkt het alsof Netflix ook wil profiteren van het succes door de film weer aan te bieden. Al noemen veel mensen het “wansmakelijk” aangezien de implosie van de duikboot maar liefst vijf mensen het leven kostte: de ontwerper van de onderzeeër Stockton Rush (61), de Franse Titanic expert Paul-Henri Nargeolet (77), de Britse miljardair Hamish Harding en de Brits-Pakistaanse vader Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Suleman (19).

“Dit is zot schaamteloos”, “krankzinnig”, “zo gemeen”, klinkt het onder andere op Twitter. Nochtans zal de beslissing hoogstwaarschijnlijk rusten op puur toeval, de film is al een paar keer te zien geweest op Netflix en het releaseschema wordt maanden op voorhand bepaald. De beslissing om de Titanic weer online te zetten, is dus niet recentelijk gemaakt.

Voor wie van plan was de jaren ‘90 film ook bij ons te streamen: het zal enkel in de Verenigde Staten en in Canada op het platform verschijnen op 1 juli, niet bij ons. Op andere platformen, waaronder Disney+ is de film wel te zien.

