Amerikaanse popster Olivia Rodrigo, die twee jaar geleden furore maakte in de hitlijsten met onder meer ‘Drivers License’ en ‘Good 4 U’, en daardoor in korte tijd meerdere Grammy Awards in de wacht sleepte, telt af naar 8 september. Dan verschijnt eindelijk de opvolger van ‘Sour’, de debuutplaat waarvan miljoenen stuks werden verkocht.