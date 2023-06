Sportieve baas Alpecin-Deceuninck rekent op Mathieu van der Poel: “Zo’n Tour als vorig jaar, dat zal hem geen tweede keer overkomen”

Voor de derde keer trekt sportief manager Christoph Roodhooft naar de Ronde van Frankrijk. Zijn twee voorgaande passages waren niet zonder succes: ritzeges voor Mathieu van der Poel en Tim Merlier met enkele dagen geel als bonus in 2021, twee ritzeges voor Jasper Philipsen vorig jaar. “En toch kan het zijn dat we dit jaar niets winnen maar we zullen het wel geprobeerd hebben”, bewaart Roodhooft zijn Kempense nuchterheid.

Roodhooft en zijn acht renners van Alpecin- Deceuninck reizen woensdag af naar het Baskische Bilbao. “Ik denk dat het een logisch selectie was, op een heikel punt na”, klinkt het. “Wat het heikele punt was, doet er niet toe. Ik vind het niet gepast om daar hier over te spreken. Wij zijn het gewoon aan onszelf verplicht om de sterkst mogelijke ploeg te selecteren. Er is een groep rond Mathieu en een groep rond Jasper met Dillier die daar een beetje tussenin zit.”

Jasper Philipsen won vorig jaar de slotrit in Parijs. — © Getty Images

Gezien de aanwezige kwaliteit is ritten winnen de ambitie. “Maar hoe langer je met iets bezig bent, hoe meer je beseft hoe moeilijk het soms is om die ambitie waar te maken”, filosofeert Roodhooft. “Een eerste rit winnen in de Tour is op zich al verdomd moeilijk. Natuurlijk zijn Mathieu en Jasper de geknipte renners. Maar dat waren ze vorig weekend in de nationale kampioenschappen ook en het werd twee keer niks. Het heeft ons wakker geschud.”

Wat ook nodig zal zijn. De start in Baskenland is uitermate aantrekkelijk maar ook enorm lastig. “Voor een goede Mathieu van der Poel is het zeker doenbaar. En het is zeker geen nadeel dat de lastige openingsetappe voor de klassementsploegen te vroeg komt waardoor de koers op een iets andere manier zal verlopen. De eerste etappes - twee lastige aankomsten in Baskenland, daarna twee keer sprinten - zijn voor ons echt wel mooi. Of Mathieu droomt van groen? De ambities van Jasper zijn groener dan die van Mathieu.”

Verkennen

Er werd weinig aan het toeval overgelaten. Wat dat betekent? Roodhooft: “Dat we de eerste etappes ook daadwerkelijk verkend hebben, met de auto en zonder renners. Dat is ons vast stramien. Doorgaans verkennen we enkel de eerste etappes. Daarna verkennen we de interessante ritten op bijvoorbeeld dagen die voor ons niet zo interessant zijn. Ik wil ook niet te vroeg op voorhand verkennen omdat je dan zaken kwijtgeraakt.”

Mathieu van der Poel droeg twee jaar geleden meerdere dagen de gele trui. — © BELGA

Over de gemoedstoestand van zijn Nederlandse kopman is Roodhooft kort. “Ik denk niet dat hij met grote revanchegevoelens aan de start staat. Vorig jaar was hij niet goed, deze keer is de conditie beter. Die Tour van vorig jaar was niet leuk, dat zal hem geen tweede keer overkomen. Toch is hij tot op vandaag niet uitgesproken bezig met de Tour. Hij gaat er gewoon vanuit dat wij ons werk gedaan hebben.”

De negende etappe start in Saint-Léonard-de-Noblat, als eerbetoon aan Raymond Poulidor, de overleden grootvader van Mathieu van der Poel. “Uiteraard zal hem dat iets doen”, weet Roodhooft. “Hoe zou je zelf zijn als een Touretappe start in het dorp van je grootouders? Maar de finish ligt op de Puy de Dôme. Of dat te zwaar is voor Mathieu? Eros Poli won ooit op de Ventoux en die woog 94 kilogram. Als hangt af van hoe de koers verloopt.”

Lead-out

En er is uiteraard ook nog Jasper Philipsen. Collega-spurter Fabio Jakobsen omschreef de Limburger als de snelste spurter van het voorjaar. “Waar Jasper vandaag staat, weet ik nog niet”, zegt Roodhooft. “Maar ik ben ervan overtuigd dat de lastigheidsgraad van de Tour zo hoog is dat het zijn weerslag zal hebben in de spurten die volgen. We hebben in de voorbereiding veel bergop getraind wat een voordeel zou moeten opleveren voor de etappes die na de bergritten volgen.”

Mathieu van der Poel (l) deed al enkele keren de lead-out voor Jasper Philipsen (centraal) — © BELGA

Mathieu van der Poel verzorgde in de Baloise Belgium Tour af en toe nog de lead-out voor Philipsen. Dat zal in de Tour niet elke keer het geval zijn. “Daar gaan we geen evidentie van maken”, is Roodhooft resoluut. “We gaan eerst de situatie van Mathieu zelf bekijken. En als hij in de lead-out zit, dan nog heeft hij geen vaste plaats. In de Scheldeprijs bijvoorbeeld hebben we voor hem het minst gevaarlijke moment gezocht. Maar we proberen zijn potentieel optimaal te benutten.”

De lat ligt hoog

De voorbije deelnames waren een groot succes. Zowel met Alpecin-Deceuninck als met Alpecin-Fenix werd telkens twee keer gewonnen. Kan je dan met minder tevreden zijn? Roodhooft: “Makkelijk want soms heb je geen andere keuze in de sport. We zijn een ploeg die wil winnen, om het even waar, maar dat kan altijd tegenvallen. Het kan een paar keer net niet lukken en voor je het weet ben je aan het prullen. Het kan dus zijn dat we niets winnen in de Tour maar we zullen het wel geprobeerd hebben.”

Sportief manager Christoph Roodhooft. — © BELGA

Ondanks alle successen wil de sportieve architect nog niet van een geslaagd seizoen spreken. “Met een renner van het kaliber Mathieu van der Poel kan je niet zeggen dat het seizoen geslaagd is, zelfs al win je in Sanremo en Roubaix. Daar moet nog iets bij. Het voorjaar bepaalt niet hoe ambitieus je mag of moet zijn in de Tour. Dat staat los van elkaar. Hij moet even ambitieus zijn als wanneer hij geen klassieker gewonnen zou hebben.”