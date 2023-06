Ralph (17) vierde het einde van de examens, maar werd brutaal in elkaar geslagen

Ralph vierde maandagnacht het einde van de examens in Waregem maar het feestje eindigde in mineur. Zijn gsm werd vernield teruggevonden. — © rr

Ralph Vanlerberghe (17) uit Tiegem is maandagnacht brutaal in elkaar geslagen door drie jongeren. Hij wou net naar huis vertrekken van een feestje op de Markt. Vermoedelijk gaat het om zinloos geweld. “Hij had zelfs de tijd niet om te reageren”, zegt vader Wouter Vanlerberghe. “In welke tijden leven we eigenlijk?”

Op de Markt van Waregem kwamen maandagavond heel wat jongeren samen om tot in de vroege uurtjes het einde van de examens te vieren. Onder hen was ook Ralph Vanlerberghe (17). “Hij had eigenlijk al sinds vorige week gedaan met de examens, maar ging nog eens in Waregem vieren ook. Niets mis mee”, zegt vader Wouter. “Ralph zit in allerlei verenigingen en kent veel volk in Waregem.”

(Lees verder onder de foto)

De 17-jarige Ralph werd bewusteloos geslagen. “Zijn oog zit helemaal dicht”, aldus vader Wouter. — © rr

Rond 3.30 uur ’s nachts kreeg Wouter echter het telefoontje dat elke vader vreest. “Als ouder ben je nooit helemaal op je gemak. Maar als de telefoon rinkelt in het midden van de nacht, dan staat je hart echt even stil. Mijn vrouw was in paniek. Het was een verre nicht die belde, zij werkt bij de post in Waregem en had Ralph gevonden.”

Voor de fun

De jongeman bleek brutaal in elkaar geslagen te zijn geweest. “Hij kwam uit een café langs de Markt en wou zijn fiets nemen om naar huis te gaan. Plots spraken drie jongens hem aan. Ze vroegen zonder aanleiding wat zijn probleem was, maar Ralph had zelfs de tijd niet om te antwoorden. Ze sloegen hem bewusteloos en pakten zijn gsm af. Ralphs oog zit helemaal dicht en intussen is gebleken dat ze zijn neus gebroken hebben.”

“Het is gewoon jammer dat enkelingen het feest verpesten voor iedereen. In wat voor tijden leven we eigenlijk? Je moet al bang zijn om ’s nachts op straat te komen. Volgens mijn andere zoon pakten ze enkel zijn gsm af zodat Ralph de politie niet zou bellen. We hebben die later teruggevonden, helemaal kapot. Waarschijnlijk sloegen ze hem dus gewoon voor de fun in elkaar.”

(Lees verder onder de foto)

Ralphs telefoon werd gestolen en later volledig vernield teruggevonden. — © rr

“Ik wil andere ouders de boodschap geven om hun kinderen niet alleen naar huis te laten gaan. Ralph was eerst samen met vrienden, maar die gingen eerder naar huis. Alleen is een kind blijkbaar een vogel voor de kat.”

Dankbaar voor postmedewerkers

“Verder ben ik mijn nicht Deborah en andere medewerkers van de post erg dankbaar voor de goede zorgen die ze mijn zoon gaven. Ze hebben hem gevonden, namen hem mee naar het postkantoor en hebben hem zeker een uur lang goed verzorgd tot de politie er was.”

Die namen een verklaring af van Ralph en zullen de camerabeelden van op de Markt onderzoeken. Voorlopig zijn de daders onbekend.