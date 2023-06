Duizenden mensen afgesloten van buitenwereld na overstromingen in Chili

Daarnaast zijn ook bijna 1.500 huizen ingestort en raakten ruim 3.000 woningen beschadigd. Twee mensen kwamen als gevolg van het noodweer om het leven en vier personen worden nog vermist.

Na dagen van hevige regenval zijn heel wat rivieren uit hun oevers getreden en zijn vele straten onbegaanbaar. De neerslag is volgens meteoroloog Fernando Santibáñez van de universiteit San Sebastián het eerste teken dat het weerfenomeen El Niño nu ook Chili heeft bereikt. El Niño was al meer dan een maand aanwezig in Colombia, Ecuador en Peru, en rukt verder op naar het zuiden, aldus Santibáñez aan radiozender Bio Bio.

El Niño is een natuurverschijnsel dat doorgaans wordt geassocieerd met stijgende temperaturen, toenemende droogte in bepaalde delen van de wereld en hevige regenval in andere. De laatste keer dat het weerfenomeen toesloeg, was in 2018-2019, waarna El Niño plaatsmaakte voor een opmerkelijk lange periode van La Niña, dat eerder het tegenovergestelde doet en een afkoelende werking heeft.