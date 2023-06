Nieuw rapport: “Geen verantwoordelijkheid van derden bij zelfmoord van Jeffrey Epstein”

Bij de zelfmoord van Jeffrey Epstein in een gevangeniscel in New York is er geen sprake van verantwoordelijkheid van derden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die vroegere onderzoeken die tot dezelfde conclusie kwamen, tegenspreken. Dat zegt Michael Horowitz, inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De wegens seksuele misdrijven veroordeelde multimiljonair werd op 10 augustus 2019 op 66-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn cel in New York. Dat kon gebeuren ondanks het feit dat de man elk halfuur werd gecontroleerd voor zelfdoding. Die zelfdoding wordt geweten aan zware nalatigheid en fouten van werknemers van de gevangenis. Zo kon de investeerder bijvoorbeeld veel extra dekens en kledingstukken verzamelen en ondanks andere aanwijzingen voor langere tijd alleen in zijn cel verblijven. De gevangenis in het zuiden van Manhattan is intussen gesloten.

Epstein werd in juli 2019 opgepakt. De zakenman met een netwerk tot in de hoogste kringen werd ervan verdacht talrijke, ook minderjarige, meisjes seksueel te hebben misbruikt. Hij was daarvoor al veroordeeld voor misbruik van een minderjarig meisje. Zijn relaties met prominenten en zijn dood leidden tot veel geruchten en samenzweringstheorieën.

