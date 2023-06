Pakketjes met drugs gedropt boven Franse Ardèche na achtervolging van vliegtuigje door straaljager

De eenzitter werd opgemerkt door een Rafale van de Franse luchtmacht nadat het vertrokken was in Duitsland. Het gedrag van de piloot viel op, onder meer omdat hij over de nucleaire site van Fessenheim was gevlogen, terwijl dit verboden is.

“De collega’s ontdekten ongewoon gedrag, met name het feit dat het vliegtuig het gebied van Fessenheim overvloog, en dat de route niet in overeenstemming was met zijn vluchtplan. Bovendien reageerde hij zeer onduidelijk via de radio”, vertelt een woordvoerder van het Franse leger. “Er werd besloten om het vliegtuig te intercepteren. De piloot werd van op een afstand geobserveerd, en leek heel opgewonden te zijn. Toen hij de Rafale opmerkte, opende hij de deur van zijn vliegtuig, en gooide enkele pakketten naar beneden.” De coördinaten van het vliegtuig werden doorgegeven, waardoor de Franse Gendarmerie meteen op zoek kon gaan naar de gedropte pakjes.”

De piloot, een Poolse man die reeds gekend is in Frankrijk voor drugsfeiten, zette zijn toestel aan de grond en vluchtte te voet weg, maar kon worden opgepakt op de luchthaven van Lanas, in de Ardèche. Er is een onderzoek geopend naar drugshandel, laat het parket weten.

Pakketjes teruggevonden

Een vijftiental pakketjes kon worden teruggevonden in landelijke gemeenten. In totaal werd zo’n dertig kilo wit poeder aangetroffen. Het gerecht onderzoekt om welke substantie het juist gaat. In de cockpit van het vliegtuigje werd 45.000 euro cash geld aangetroffen.

Een arrestatie op deze manier is uiterst zeldzaam, zegt de militaire woordvoerder. “Deze opvallende actie was een goede samenwerking tussen het leger en de Gendarmerie.”