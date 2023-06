IMF: “Bijna helft van inflatie in eurozone te wijten aan winsten van bedrijven”

In de nasleep van de Russische inval in Oekraïne en een piek in de energieprijzen, steeg de inflatie in de eurozone, om te pieken op 10,6 procent in oktober 2022. Sindsdien is de stijging van de prijzen vertraagd tot 6,1 procent in mei, maar dat niveau blijft nog steeds veel hoger dan de doelstelling van 2 procent van de Europese Centrale Bank.

Volgens het IMF is die hoge inflatie vooral een weerspiegeling van de stijging van de winsten van de bedrijven (die hun verkoopprijzen forser opgetrokken hebben dan nodig om de stijging van hun kosten te compenseren) en een stijging van de importprijzen.

Het IMF stelt dat de stijging van de bedrijfswinsten verantwoordelijk was voor 45 procent van de inflatie. “De Europese bedrijven zijn tot dusver beter beschermd gebleven tegen de negatieve schok van de kosten dan de werknemers”, aldus het IMF. De winsten van de bedrijven (gecorrigeerd voor inflatie) lagen volgens het IMF in het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer 1 procent boven het precoronaniveau. De verloning van de werknemers (eveneens gecorrigeerd voor inflatie) lag daarentegen ongeveer 2 procent lager.