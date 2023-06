Jef V.O. schuldig aan moord op boerderij in Gierle, zoon Marnik vrijuit

Na een beraad van zeven uur heeft de Antwerpse assisenjury Jef V.O. rond 18u ’s avonds schuldig bevonden aan de moord op Paul Boeye. Zoon Marnik is vrijgesproken. Voor hem was er redelijke twijfel, oordeelde de jury. Op 4 februari 2017 werd Paul Boeye dood aangetroffen naast de waterput in de stal van de boerderij die hij na een faillissement had overgenomen. Volgens Jef V.O. was hij gestorven toen een putdeksel op zijn hoofd was gevallen, maar dat geloofde de jury dus niet.

Vooral de zeven zware verwondingen aan het hoofd van Paul Boeye, die een complexe schedelfractuur veroorzaakten, wogen zwaar door. Hij vertoonde ook andere verwondingen. Er was geweld vanuit minstens twee verschillende richtingen, stelde de wetsdokter vast. Door de ernst van de verwondingen, vond de jury de intentie tot doden bewezen. “De verstandhouding tussen Jef V.O. en Paul Boeye was verzuurd. Jef wilde de boerderij terugkopen en bleef tot en met 21 januari 2017 aandringen, maar Paul Boeye ging daar niet op in. Op een bepaald moment voelde hij zich zelfs bedreigd, bleek uit zijn aantekeningen.”

Op de dag van de feiten was de verstandhouding tussen de twee wellicht tot een dieptepunt gekomen omdat er een mondeling akkoord was over het verhuren van de varkensstallen aan een andere boer. Jef had die ochtend nog gebeld met die varkensboer. De jury vermoedt dat het op de dag van de feiten tot een discussie is gekomen.

Ongeloofwaardige verklaringen

De jury vond de verklaringen van Jef V.O. ongeloofwaardig. Hij vertelde eerst dat Paul Boeye op de putdeksel was gesprongen en dan in de put zou zijn gevallen. Aan de ambulanciers zei hij dan dat het gebeurd was toen hij een minuut uit de stal was. Volgens de wetsdokter was het ook onmogelijk dat de omgevallen putdeksel de verwondingen had veroorzaakt. Ook voor de bemodderde afdrukken van de putdeksel in de stal werd door Jef geen verklaring gegeven. De pomp functioneerde goed en ook het feit dat de putdeksel in de put zou zijn gevallen, is onwaarschijnlijk volgens de materiaaldeskundige. De bloedsporen kunnen bovendien niet veroorzaakt zijn door één omvallende deksel. Ook die elementen werden allemaal opgesomd in het arrest.

© Jan Van der Perre

Het is niet zeker met welk voorwerp Paul Boeye gedood is, stelde de jury, maar dat deed geen afbreuk aan het feit dat de moord wel bewezen is. “Al van ’s morgens hing er een negatieve spanning op de boerderij. Jef heeft het probleem met de waterpomp gebruikt om noodlottig toe te slaan.”

De jury gaat ervan uit dat Marnik eerst verklaarde dat hij erbij was in de stal omdat zijn vader hem dat vroeg. Dat blijkt ook uit het feit dat hij later op een situatieschets de putdeksel op een andere plaats tekende, die niet strookte met de versie van zijn vader. De tijdslijn van Marnik vond de jury plausibel en klopte ook met zijn latere verklaringen. “Daarom bestaat er redelijke twijfel die in zijn voordeel moet spelen. Meneer Marnik, u bent een vrij man”, zei de voorzitter.

Om 18.45u beginnen de pleidooien over de strafmaat voor Jef V.O. De maximumstraf voor moord is levenslang.