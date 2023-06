Soudal - Quick-Step belandt voor Tourstart in Bilbao in hotel... met stakend personeel: “We moesten al ergens anders gaan eten”

Soudal – Quick-Step is sinds dinsdagmorgen in Bilbao, maar de Belgische Worldtourploeg werd meteen geconfronteerd met een staking van het hotelpersoneel in Hotel Occidental in Bilbao.

“Vanmiddag moesten we ergens anders gaan eten”, aldus ploegleider Wilfried Peeters. “Gelukkig slapen we aan de achterkant van het hotel, zodat we niet meteen geconfronteerd worden met het geluid van ratelende kookpannen die ze gebruiken om hun protest kracht bij te zetten. “De hotelbazin kon niet lachen met de houding van het personeel. Maar bon, de camper met ons keuken is ondertussen ook in Bilbao beland. De patron van het hotel zei dat alles wel snel in orde zou zijn”, aldus Peeters over het ongewone onthaal in de stad waar zaterdag de Tour start. (hc)