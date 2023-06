Houthalen-Helchteren

Eén snelheidsboete is al zuur, maar Jo De Rijck werd in amper drie weken tijd liefst 20 keer geflitst in de Helzoldstraat in Helchteren. Hij moet in totaal ruim 1.000 euro betalen. “Pas toen ik mijn eerste boete kreeg, besefte ik dat daar 50 km/uur geldt. Maar het was te laat.”