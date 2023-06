Aalsters jeugdproduct Kéres Masangu aast op doorbraak bij FCV Dender: “Ben bijzonder ambitieus, maar dat strookt met het project”

Terwijl zijn medemaats zich huiswaarts spoedden, schoof Kéres Masangu (23) aan in het restaurant van TK Meldert voor zijn eerste persbabbel in het shirt van FCV Dender. De Antwerpenaar zette destijds zijn eerste voetbalpasjes bij Eendracht Aalst, maar trok na passages bij de jeugd van Anderlecht en KV Mechelen op zijn zeventiende als supertalent naar AS Roma.

Dender plukte Kéres Masangu weg bij Virton, maar de geboren Antwerpenaar blijkt vertrouwd met de Denderstreek. “Mijn Congolese ouders streken in België neer om te studeren. Kort na mijn geboorte verhuisden ze naar Aalst, waar ik mijn jeugdjaren sleet en me ook aansloot bij Eendracht Aalst. Mijn ouders verhuisden toen naar Mechelen en zo kwam ik bij Malinwa terecht. Ik speelde ook wel even bij Anderlecht, waar ik het talent van Jérémy Doku zag ontluiken. Ik maakte ook deel uit van de nationale jeugdselecties waar ik de kleedkamers deelde met huidig Rode Duivel Arthur Theate en training kreeg van Wesley Sonck en Jacky Matthijssen. Op mijn zeventiende trok ik naar AS Roma. Ik bulkte van vertrouwen en keek er niet tegenop om mijn warme familienest te verlaten.”

Ook Standard, Stoke City en Fiorentina trokken toen aan zijn mouw, maar Masangu koos voor de Italiaanse hoofdstad. “Ik vond dat toen de juiste keuze. Ik voerde een goed gesprek met AS Roma, waar Italiaans de voertaal was. Geen probleem trouwens, want na zes maanden had ik al de basis Italiaans onder de knie. Mijn eerste seizoen verliep uitstekend, maar nadien kampte ik met blessures. Ik werd uitgeleend aan Sassuolo, maar ook daar werd ik afgeremd door blessurepech en mentaal kreeg ik het moeilijk omdat ik mijn vertrouwde spel niet kon ontwikkelen. Ik keerde terug naar eigen land. Naar Beerschot, een sympathieke volksclub, waar ik mezelf zocht nadat ik een jaar lang niet had gespeeld. Het werd een leerrijke ervaring, al was de Covid-epidemie wel een spelbreker.”

Van het Kiel naar Kroatië

Masangu haalde op het Kiel nooit de eerste ploeg en trok via een uitleenbeurt naar Kroatië, waar hij op het hoogste vlak zijn profdebuut vierde bij Sibenik. “Ik was verbaasd hoe ik door de bijzonder gastvrije Kroaten met open armen werd ontvangen. Ik keerde nadien terug naar het Kiel, maar na de voorbereiding werd mijn contract ontbonden. Virton kwam op de proppen en ik hapte toe na een goed gesprek met de coach. Het was wel een nadeel dat daar een volledig nieuwe ploeg moest gevormd worden. Dat vertaalde zich in een moeizame heenronde. Helaas degradeerden we, maar ik houd het op een positieve ervaring.”

“Mijn keuze voor FCV Dender werd in grote mate bepaald door Timmy Simons, die zelf op mijn positie speelde en me zo enorm veel kan bijbrengen” Kéres Masangu, FCV Dender

Bij FCV Dender wil Masangu zijn carrière opnieuw lanceren. Revanchegevoelens tegen Beerschot koestert hij niet. “Ik haalde bij Beerschot nooit de eerste ploeg. Dat duel wordt een wedstrijd als een andere. Mijn keuze voor FCV Dender werd in grote mate bepaald door Timmy Simons, die zelf op mijn positie speelde en me zo enorm veel kan bijbrengen. De top zes halen lijkt me volstrekt mogelijk voor FCV Dender. Ik voorspel een interessante competitie waarbij we onszelf geen limieten moeten aanmeten. Ik kijk al uit naar de openingsmatch op Club Luik, een zware dobber maar wel eentje die we willen winnen. Zelf blijf ik ontzettend ambitieus, wat strookt met het project van FCV Dender.”