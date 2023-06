Lewis Capaldi zegt tournee af om te leren omgaan met tourette

De verklaring van de 26-jarige Schotse songwriter volgt op zijn optreden op Glastonbury zaterdag. Door zijn tics kon hij zijn hit ‘Someone you loved’ niet zingen, waarna het publiek het van hem overnam. Capaldi was zichtbaar aangedaan en bood meermaals zijn excuses aan. Ook zei hij dat hij waarschijnlijk een langere pauze zou nemen. Vóór de set op het Engelse festival had hij zich al drie weken teruggetrokken om te werken aan zijn mentale gezondheid.

Nu bevestigt Capaldi op sociale media dat hij er een tijd tussenuit gaat. ‘Vroeger kon ik van elke seconde genieten bij optredens en ik had gehoopt dat drie weken pauze me zouden opknappen. Maar de waarheid is dat ik nog steeds moet leren wennen aan de impact die tourette heeft op mijn leven. Zaterdag werd duidelijk dat ik veel meer tijd moet besteden aan mijn mentale en fysieke gezondheid, zodat ik alles waar ik van hou nog lang kan blijven doen.’

‘Moeilijkste beslissing ooit’

Capaldi verontschuldigt zich tegenover fans die hem dit jaar hadden willen zien optreden tijdens een tournee door Europa, Australië, Oost-Azië, het Verenigd Koninkrijk en het Midden-Oosten. ‘Ik moet me goed voelen om te kunnen optreden op het niveau dat jullie verdienen’, schrijft hij. ‘Voor jullie spelen is alles waar ik ooit van gedroomd heb, dus dit is de moeilijkste beslissing die ik ooit gemaakt heb. Ik kom zo snel mogelijk terug.’

Capaldi bracht in mei zijn tweede album Broken by desire to be heavenly sent uit, dat het tot snelst verkopende album van het jaar schopte. In maart kwam ook de documentaire How I’m feeling now uit, waarin hij open is over zijn worstelingen tijdens het maken van dat tweede album.

Cocaïne

Capaldi kreeg pas in 2022 de diagnose van tourette. ‘Het was een verademing’, zei hij in de Jonathan Ross show. ‘It was like, o, that makes a lot of f*cking sense. Eindelijk wist ik waarom ik deed wat ik deed. Ik dacht dat ik een degeneratieve ziekte had, dus de diagnose was een meevaller.’ Ook voor de fans was de diagnose waarschijnlijk een opluchting, grapte Capaldi: ‘Ze dachten al dat ik cocaïne gebruikte.’