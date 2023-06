Vorige week pakten de heren 35 van Tennis & Padel Club As zowel in reeks 2 als 3 de Limburgse titel. De gebroeders Bjorn en Bram Lambrichts, Christophe en Philippe Craybex en Fabian Wijshof waren daarmee zeker niet aan hun proefstuk toe. Het was al de twaalfde beker die ze de lucht in mochten tillen. “Neen, dat wordt niet saai”, aldus kapitein Bjorn Lambrichts.