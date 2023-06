Terreur en angst zaaien was de basis van de trainin­gen die Wagner­strijders aan Centraal-Afrikaanse militairen gaven. — © Sia Kambou/afp

Net nu de wereld zich afvraagt wat er met Jevgeni Prigozjin en zijn Wagner-troepen zal gebeuren, publiceert de gezaghebbende ngo The Sentry een onderzoek over de horrorpraktijken en het miljardenmodel van Wagner in Afrika. “Vegen en opruimen”, klonk het bevel.