Regeringscrisis voorbij? PS zal minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib niet wegstemmen

De PS zal donderdag niet tegen minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib stemmen. Haar uitleg in de zaak van visa voor Iraniërs heeft het vertrouwen van de Franstalige socialisten in Lahbib “niet kunnen herstellen”, maar de partij wil naar eigen zeggen een einde maken aan de regeringscrisis. Dat meldt de PS in een persbericht.

Ondanks een lange vergadering van de bevoegde Kamercommissie was Lahbib er maandag niet in geslaagd om het vertrouwen te herwinnen van met name PS en Ecolo/Groen. “Onze Kamerfractie heeft dinsdag vergaderd, en bevestigd dat de geleverde elementen het vertrouwen in mevrouw Lahbib niet kunnen hebben herstellen”, klinkt het bij de PS.

“We herinneren eraan dat de huidige crisissituatie is uitgelokt door het onvermogen van mevrouw Lahbib om het parlement correct in te lichten”, klinkt het verder. “We hebben haar fouten, haar onwaarheden en haar meerdere pogingen om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven moeten ondergaan. De PS-fractie vindt de herhaalde pogingen van de MR om de verantwoordelijkheid te dumpen bij Brusselse regering en andere leden van de federale regering onaanvaardbaar.”

Vertrouwensstemming

Donderdag staat in de plenaire vergadering een vertrouwensstemming op de agenda, en het was allesbehalve zeker of Lahbib die zou overleven. Nu de PS laat weten dat ze Lahbib niet zullen wegstemmen, lijkt die kans echter een stuk groter geworden. Het is nu afwachten wat het stemgedrag van de groenen zal zijn.

“Wij stellen vast en betreuren dat de MR er al gedurende verschillende dagen mee dreigt om de federale regering te laten vallen om haar eigen verantwoordelijkheden in dit dossier te ontlopen, zonder rekening te houden met het staatsbelang. De PS wil niet dat deze crisis blijft duren, en de regering verhindert om haar werk te doen. De PS is altijd een verantwoordelijke partij geweest, en wil de stabiliteit van de regering niet in het gevaar brengen.”

“We zullen donderdag dus voor de motie stemmen om de vertrouwensstemming van N-VA en Vlaams Belang te verwerpen. Die stem is bedoeld om de sereniteit terug te brengen en om een politieke crisis te vermijden, maar dat betekent niet dat mevrouw Lahbib ons vertrouwen heeft teruggewonnen, en wij vragen haar om haar eigen conclusies te trekken.”