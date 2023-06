Genk

Amper twee dagen waren ze open toen hun eerste verkrachtingsslachtoffer werd binnengebracht. Nog steeds één van de zwaarste dossiers en tegelijk atypisch. Want 70 procent van de daders is een bekende van het slachtoffer. Dit was een vrouw, op bezoek uit Polen, in een auto gesleurd door een onbekende. Op de parking van een Zolderse supermarkt.