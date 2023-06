Buikdanseressen van Johanna betoveren publiek in Beringen

Zondag 25 juni was het Bellydance Sparkles, het tweejaarlijkse evenement van Johanna Rediers. De COR in Koersel was gevuld met meer dan 100 enthousiaste dansers die de kijkers betoverden met tal van optredens

Een echte blikvanger was showteam Mariposa, 4 buikdanseressen met fanveils. Zij gaven een spectaculaire en betoverende show. De combinatie van de prachtige dans, muziek en kostuums bracht in vervoering.Samen met Amy, Angie, Nina en Gina van haar showteam Bellydance by Johanna – Mariposa, maakt Johanna shows op maat voor evenementen en bedrijfsfeesten. Of je nu een beginner bent of al ervaring hebt, Johanna biedt lessen aan voor alle niveaus. Haar workshops zijn ideaal voor teambuilding, vrijgezellenfeestjes of gewoon een leuke activiteit met vrienden. Meer info op de website www.bellydancebyjohanna.be.