Grootvader (74) krijgt celstraf voor kinderporno: “Zelf als kind misbruikt op internaat”

Het onderzoek startte nadat de politie informatie ontving dat er vanuit het IP-adres van de zeventiger kinderpornografische bestanden werden gedownload en verspreid. Tijdens de huiszoeking op 21 april 2021 vonden de inspecteurs 128 bestanden met kinderpornografisch materiaal, gedownload en verspreid via het systeem BitTorrent waarbij je rechtstreeks bestanden met andere gebruikers kan delen. In eerste instantie keken de inspecteurs nog naar de schoonzoon die samen met de dochter van de zeventiger bij hem inwoonde en als IT’er aan de slag was. “Maar ze moesten bij de opa zijn”, klonk het tijdens de zitting. De man gaf de feiten toe.

Misbruikt door paters

De advocaat van de Bilzenaar, meester Bert Partoens, sprak over een bom die insloeg bij het gezin. “De vraag is: hoe kan zoiets gebeuren? Ik heb misschien wel twee verklaringen”, sprak Partoens. “Mijn cliënt heeft lang voor zijn ouders gezorgd, waardoor hij al tien jaar op seksueel gebied niet meer aan zijn trekken komt en zo naar porno is beginnen kijken. Uiteindelijk is dat geëscaleerd. Er kwam verder ook een jeugdtrauma naar boven. Zo is hij als kind jarenlang misbruikt geweest door paters op het internaat. Hij heeft dit pas durven vertellen aan zijn vrouw nadat deze feiten aan het licht kwamen. Hij heeft een groot schaamtegevoel naar zijn familie toe.”

De Tongerse rechter veroordeelde de man tot een celstraf van zeven maanden met volledig uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 800 euro. De man moet zich laten helpen voor zijn seksuele problematiek. Hij wordt ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.